Скачать
Суббота, 31.08.2019
Данилюк о подписании газового соглашения с Польшей и США: Исторический день
Данилюк о подписании газового соглашения с Польшей и США: Исторический день
Зеленский не сможет встретиться с представителями диаспоры в Польше
Зеленский не сможет встретиться с представителями диаспоры в Польше
Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)
Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)
Тройная камера на 48 Мп и Infinity-U AMOLED-экран: характеристика Samsung Galaxy A90 5G (Фото)
Тройная камера на 48 Мп и Infinity-U AMOLED-экран: характеристика Samsung Galaxy A90 5G (Фото)

Саундтрек к фильму "Запрещенный" про Василия Стуса: "Колискова" (Видео)

Саундтрек к фильму "Запрещенный" про Василия Стуса: "Колискова" (Видео)
19:51 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Instagram

Новости культуры:Видео на песню, сделанное из фрагментов фильма, опубликовано на официальном Youtube-канале группы "Беz обмежень"

Песня "Колискова" украинской рок-группы "Беz обмежень" стала саундтреком к фильму "Запрещенный", который рассказывает о жизни украинского поэта и диссидента Василия Стуса.

В клипе также показаны фотографии настоящих прототипов героев фильма. Премьера фильма "Запрещенный" состоится уже 5 сентября, ко Дню памяти поэта.

Проект фильма "Запрещенный" с рабочим названием "Птица души" стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино. Сумма его государственной финансовой поддержки составляет 19,5 миллиона гривень при общей стоимости производства 38,1 миллиона гривен.

Группа adm:t призывает задуматься о пластиковых отходах: новый эко-сингл (Видео)

Ранее сообщалось о том, что Dzidzio выпустил новый зажигательный клип "Я Міліонер". Музыкальное видео опубликовано на официальном YouTube-канале исполнителя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Саундтрек, Украинский фильм, Василий Стус, Запрещенный, Без обмежень, Колискова, Птица души.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Весомые причины чаще есть помидоры
02 Гриневич передала новому министру образования и науки "переходные книги"
03 Сегодня пятая годовщина трагедии в Азовском море - ГСПУ (Видео)
04 Маникюр 2019: магия кофейных оттенков на ноготках
05 Луценко в последний рабочий день забрал у Горбатюка 20 дел
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дуда поддержал территориальную целостность Украины
Дуда поддержал территориальную целостность Украины
Польша намерена &quot;выставить счет&quot; Германии за Вторую мировую
Польша намерена "выставить счет" ФРГ за Вторую мировую
Протесты в Москве: сегодня без задержаний
Протесты в Москве: сегодня без задержаний
Не одни мы грешны: древние цивилизации также вредили природе
Не одни мы грешны: древние цивилизации также вредили природе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь