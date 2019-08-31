Саундтрек к фильму "Запрещенный" про Василия Стуса: "Колискова" (Видео)

Новости культуры:Видео на песню, сделанное из фрагментов фильма, опубликовано на официальном Youtube-канале группы "Беz обмежень"

Песня "Колискова" украинской рок-группы "Беz обмежень" стала саундтреком к фильму "Запрещенный", который рассказывает о жизни украинского поэта и диссидента Василия Стуса.

В клипе также показаны фотографии настоящих прототипов героев фильма. Премьера фильма "Запрещенный" состоится уже 5 сентября, ко Дню памяти поэта.

Проект фильма "Запрещенный" с рабочим названием "Птица души" стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино. Сумма его государственной финансовой поддержки составляет 19,5 миллиона гривень при общей стоимости производства 38,1 миллиона гривен.

Ранее сообщалось о том, что Dzidzio выпустил новый зажигательный клип "Я Міліонер". Музыкальное видео опубликовано на официальном YouTube-канале исполнителя.