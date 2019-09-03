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X-фактор 10 сезон: названа дата выхода первого выпуска песенного шоу (Фото)

X-фактор 10 сезон: названа дата выхода первого выпуска песенного шоу (Фото)
18:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:В 2019 году песенное шоу станет юбилейным, а организаторы уже сообщили о том, кто займет судейские кресла.

1 выпуск популярного вокального шоу Х-фактор состоится в субботу, 14 сентября, в 19:00 часов. 

В шоу Х-фактор 10 сезон за судейское кресло снова сядет певица Настя Каменских, к ней присоединится Андрей Данилко, а также Оля Полякова и популярный итальянский певец Алессандро Сафина. Ведущей шоу стала актриса Даша Трегубова.

На шоу будет всего 8 эпизодов о кастинге, 3 эпизода из тренировочного лагеря и 5 прямых эфиров. Известно, что телезрителей ждет незабываемые выступления от именитых звезд украинского шоу-бизнеса. На празднование дня рождения шоу X-фактор приедут ONUKA и The Maneken, Сергей Бабкин, Олег Винник, Дмитрий Шуров, MELOVIN, Наталья Могилевская и другие. 

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Что касается судей, то появление Насти Каменских в шоу не является дебютным. Певица уже участвовала в вокальном проекте в 2018 году. Андрей Данилко принимает участие в съемках вокального проекта с 2016 года, поэтому его участие было прогнозируемым. Одна из самых эпатажных артисток украинского шоу-бизнеса Оля Полякова впервые приобщилась к судейству, поэтому будет делиться своими знаниями с участниками шоу.

Итальянский певец Алессандро Сафина завоевал украинскую награду во время выступления на "Человек года-2010", где ему вручили статуэтку в номинации Solo Star. Поэтому его судейство окажет большое влияние на шоу и, в частности, на участников, так как его наставничество вполне может привести любителей к победе.

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Музыка, Шоу, Песни, X-фактор, Песенное шоу, X-фактор 10 сезон.
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