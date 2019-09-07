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Ушел из жизни Дэн Уорнер: музыкант умер после собственного концерта
Ушел из жизни Дэн Уорнер: музыкант умер после собственного концерта

Ушел из жизни Дэн Уорнер: музыкант умер после собственного концерта

Ушел из жизни Дэн Уорнер: музыкант умер после собственного концерта
17:37 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Американский музыкант, обладатель премии Грэмми, скончался от сердечного приступа.

В среду, 4 сентября, ушел из жизни выдающийся гитарист и автор песен Дэн Уорнер. Он умер от сердечного приступа, когда уходил со сцены. Трагедия произошла в Майами (штат Флорида, США). Об этом сообщает Billboard.

Как выяснилось после, музыкант отработал в студии в Майами и отправился в любимый голливудский бар Shenanigans, чтобы выступить. Вместе со своей группой Уорнер отыграл сет. Уходя со сцены он внезапно упал. У артиста случился сердечный приступ и он умер.

Отметим, что Дэн Уорнер успешно сотрудничал со многими знаменитыми исполнителями. Он был сессионным музыкантом, принимая участие в записи песен и альбомов мировых звезд. Среди них Майкл Джексон, Мадонна, Барбра Стрейзанд, Селин Дион, Шакира, Рики Мартин, Энрике Иглесиас и другие.

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Также Уорнер был директором ежегодного концерта Latin Grammys. Он четырежды был награжден Latin Grammy, а также был удостоин награды музыкальноц премии Грэмми, вручаемой американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи.

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Видео, Смерть, Американский музыкант, Альманах-2019, Дэн Уорнер.
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