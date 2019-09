Погиб звездный композитор ЛаШон Дэниелс (Фото, Видео)

Новости культуры:Известный американский музыкант и композитор ЛаШон Дэниелс погиб 3 сентября в штате Южная Каролина.

Американский композитор и автор песен ЛаШон Дэниелс погиб в автомобильной аварии. На момент смерти музыканту был 41 год.

Новость о смерти музыканта появилась и в Instagram вдовы Эйприл Дэниелс.

"С глубокой печалью мы объявляем о смерти нашего любимого мужа, отца, члена семьи и друга ЛаШона Дэниелса. Он был человеком исключительной веры и опорой в нашей семье. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю признательность за постоянное излияние любви и сочувствия. Мы просим вас уважать неприкосновенность частной жизни всей нашей семьи в это трудное время", - сказано в ее посте.

Покойный композитор написал треки для таких артистов, как Бейонсе, Леди Гага, Дженнифер Лопес, Майкл Джексон и других.

Он выиграл самую престижную музыкальную премию в номинации "Лучшая R&B-песня" за хит Destiny"s Child "Say My Name".

За время профессиональной деятельности он подарил миру очень много прекрасных композиций.

И был номинирован на "Грэмми" в той же категории в 2014 году за сингл "Love and War", которую исполняет Тэймар Брэкстон.