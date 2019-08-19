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Александр Пономарев обвинил зарубежного музыканта в плагиате своей песни (Видео)

Александр Пономарев обвинил зарубежного музыканта в плагиате своей песни (Видео)
12:51 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости культуры:Александр Пономарев обвинил американского артиста Артуро Черезо в плагиате песни "Я люблю тільки тебе".

Известный украинский певец и композитор Александр Пономарев обвинил американского исполнителя Артуро Черезо (Arturo Cerezo) в плагиате его песни "Я люблю только тебя".

"Хочет украсть мою песню американец с компаниями! Уже во второй раз! Песню, которую я написал в 2004 году, выложил в YouTube, сейчас перезалили, поскольку качество предыдущей версии было не самым лучшим. И после того началось. Речь о песне "Я люблю тільки тебе". Конечно, буду загонять этих воришек за синие тучи, но ... сам прецедент, я в шоке", - написал на своей странице в Facebook артист.

К слову, певец обратился к своим поклонникам с призывом оставлять по этому поводу свои комментарии в YouTube, где выложена песня в исполнении Черезо.

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Ранее сообщалось, что старший брат Дмитрия Колдуна взял участие в проекте "Х-фактор". Певец рассказал, почему именно сейчас решил показать свой талант судьям-Х, а также признался, советовался ли по поводу участия в шоу с родным братом – известным белорусским певцом Дмитрием Колдуном.

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Все по теме:

Плагиат, Александр Пономарев, Я люблю тільки тебе, Артуро Черезо.
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