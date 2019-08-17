TAYANNA перепела песню Кузьмы Скрябина "Дельфины": видео

Новости культуры:Украинская певица презентовала кавер на песню группы "Скрябин" – "Дельфины" в память певца Андрея Кузьменко, который трагически погиб 4,5 года назад.

17 августа Кузьме Скрябину могло исполниться 51, но ДТП 2 февраля 2015 года унесло жизнь популярного певца. Его песни до сих пор остаются актуальными. Последней работой, где снялся артист, стал видеоклип на песню "Дельфины". Украинская певица TAYANNA записала авторскую версию этой композиции.

Официальный релиз кавера состоялся 17 августа, в день рождения Андрея Кузьменко. Видео появилось на официальном YouTube-канале певицы.

"Это песня про дельфина, который приплывает на спасение, когда тебе он нужен. Все как в жизни", – подчеркнула TAYANNA.

Напомним, что Святослав Вакарчук поделился архивным снимком со Скрябиным. В подписи к фото певец напомнил про день рождения Кузьмы и спросил у пользователей сети, какова их любимая песня артиста.