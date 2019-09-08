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Майли Сайрус порадовала поклонников новым клипом (Видео)

Майли Сайрус порадовала поклонников новым клипом (Видео)
11:12 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Американская певица Майли Сайрус выпустила клип на песню "Slide Away".

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале певицы 6 сентября. Меньше чем за сутки его посмотрели более трех миллионов пользователей.

В клипе Сайрус в золотом платье с откровенным вырезом плавает в бассейне, в то время когда в доме происходит шумная вечеринка. В песне же она поет о том что некогда "райские" отношения превратились в пыль. Что она больше не хочет мириться с алкоголем и наркотиками.

Над клипом работал французский режиссер Александр Мурс. 

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Отметим, что этот клип – первый, который выпустила Сайрус после расставания с супругом, актером Лиамом Хемсвортом. Некоторые поклонники решили, что исполнительница посвятила новый ролик экс-возлюбленному.

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Все по теме:

Музыка, Майли Сайрус, Клип, Видео, Песня, Певица, Slide Away.
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