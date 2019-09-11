Скачать
Среда, 11.09.2019
Закон о снятии депутатской неприкосновенности подписан Зеленским
Закон о снятии депутатской неприкосновенности подписан Зеленским
"Пример мужества": Порошенко встретился с Сущенко (Фото)
"Пример мужества": Порошенко встретился с Сущенко (Фото)
Агент вратаря мадридского Реала был арестован в Монако
Агент вратаря мадридского Реала был арестован в Монако
Иванка Трамп удивила своим дипломатическим стилем (Фото)
Иванка Трамп удивила своим дипломатическим стилем (Фото)

Возвращения 80-х: винил может опередить CD-диски по продажам

Возвращения 80-х: винил может опередить CD-диски по продажам
15:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости культуры:В ближайшем будущем доход от рекордной продажи виниловых пластинок может превысить доход компакт-дисков.

В 2018 году в полугодовом отчете Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA) говорилось, что продажи компакт-дисков снижаются в три раза быстрее, чем продажи винила.

Эта тенденция сохраняется в полугодовом отчете RIAA за 2019 год, который вышел в прошлый четверг. Виниловые пластинки заработали 224,1 млн долларов (на 8,6 млн единиц) в первой половине 2019 года, приблизившись к 247,9 млн долларов (на 18,6 млн единиц), полученных от продажи компакт-дисков. Выручка от продажи винила выросла на 12,8% во второй половине 2018 года и на 12,9% за первые шесть месяцев 2019 года, тогда как выручка от продажи компакт-дисков практически не изменилась. Если эти тенденции сохранятся, записи скоро будут приносить больше денег, чем компакт-диски.

Немецкий лейбл Watergate отпраздновал свой день рождения в киевском Национальном музее авиации (Фото, Видео)

Этой новостью очень рады некоторые американские музыканты. Например, рок-группа The Beatles продала более 300 тысяч пластинок в прошлом году, а Pink Floyd, Дэвид Боуи, Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Jimi Hendrix и Queen - более 100 тысяч виниловых пластинок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Продажи, Компакт-диски, Доход, Виниловые пластинки, CD-диски.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 11 сентября - Усекновение главы
03 Сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать
04 С 1 октября начнет действовать новый тариф НЭК "Укрэнерго"
05 Теплая осень, но готовимся к похолоданию: прогноз погоды 11 сентября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сущенко предстоит хирургическая операция
Сущенко предстоит хирургическая операция
Теплая осень, но готовимся к похолоданию: прогноз погоды 11 сентября
Последнее тепло: погода 11 сентября
В Украине начал работу новый посол ЕС
В Украине начал работу новый посол ЕС
&quot;Мисс Украина 2019&quot;: полный список состава жюри (Фото)
"Мисс Украина 2019": полный список состава жюри (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь