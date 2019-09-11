Возвращения 80-х: винил может опередить CD-диски по продажам

Новости культуры:В ближайшем будущем доход от рекордной продажи виниловых пластинок может превысить доход компакт-дисков.

В 2018 году в полугодовом отчете Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA) говорилось, что продажи компакт-дисков снижаются в три раза быстрее, чем продажи винила.

Эта тенденция сохраняется в полугодовом отчете RIAA за 2019 год, который вышел в прошлый четверг. Виниловые пластинки заработали 224,1 млн долларов (на 8,6 млн единиц) в первой половине 2019 года, приблизившись к 247,9 млн долларов (на 18,6 млн единиц), полученных от продажи компакт-дисков. Выручка от продажи винила выросла на 12,8% во второй половине 2018 года и на 12,9% за первые шесть месяцев 2019 года, тогда как выручка от продажи компакт-дисков практически не изменилась. Если эти тенденции сохранятся, записи скоро будут приносить больше денег, чем компакт-диски.

Этой новостью очень рады некоторые американские музыканты. Например, рок-группа The Beatles продала более 300 тысяч пластинок в прошлом году, а Pink Floyd, Дэвид Боуи, Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Jimi Hendrix и Queen - более 100 тысяч виниловых пластинок.