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Четверг, 12.09.2019
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Evanescence приедут в Киев
Evanescence приедут в Киев

Evanescence приедут в Киев

Evanescence приедут в Киев
00:14 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры:Популярная американская рок-группа даст концерт в столице.

Одна из главных готик-рок групп нулевых Evanescence в Киеве представит альбом Syntesis. Это полюбившиеся всем композиции, только в новой обработке, сыгранные с полным симфоническим оркестром.

Дата - 20 сентября, место - Stereo Plaza.

Evanescence — американская рок-группа, основанная в 1996 году вокалисткой Amy Lee и гитаристом Беном Муди (Ben Moody) .

Группа добилась большой популярности в начале 2003 года с выходом альбома Fallen. Fallen разошёлся тиражом около 15 миллионов копий и принёс группе 2 премии Грэмми. В 2006 г. вышел второй студийный альбом The Open Door, который разошёлся тиражом около 6 миллионов копий.

Green Day представили сингл из нового альбома (Видео)

После выхода второго альбома группа временно ушла со сцены. В период с 2007 по 2011 годы было сыграно всего несколько концертов, выпущена только одна песня Together Again как виртуальный сингл, средства от продажи которого целиком пошли на благотворительность в помощь пострадавшим при землетрясении на Гаити.

В 2011 году вышел новый альбом Evanescence, в то же время группа возобновила концертную деятельность.

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Концерт, Киев, Рок-музыка, Evanescence, Куда сходить.
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