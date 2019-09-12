Stoned Jesus отметит десятилетие концертом в Киеве

Новости культуры:Организаторы обещают самый эксклюзивный сет с хитами и интересностями из разных периодов творчества группы.

Украинская стоунер-рок группа Stoned Jesus 15 сентября отмечает 10-летие, в честь которого намерена организовать концерт в Киеве.

"10 лет назад, осенью 2009 свой дебютный концерт в Киеве сыграла команда с ярким названием - Stoned Jesus. Игорь Сидоренко тогда даже не рассчитывал, что его очередной проект перерастет в полноценную группу, которая станет настолько популярной в мире", - сказано на странице мероприятия в соцсети Facebook.

Как отмечается в сообщении, концерт пройдет в столице в "Зелёном театре".

Stoned Jesus - современный украинский музыкальный коллектив, основанный Игорем Сидоренко в 2009 году.

С тех пор группа гастролировала Украиной, Россией и Европой, выпустил три полноформатных альбома и один мини-альбом. Всего за спиной коллектива уже 22 страны. Как следствие - приглашение в США, Великобритании и в конце появление в перечне участников крупнейшего в мире рок-фестивалей Hellfest-2016 - успех, достичь которого не удавалось еще ни одному украинскому исполнителю.

Stoned Jesus также стали первой украинской рок-группой, которая побывала на гастролях в Южной Америке. За 8 дней они выступили в Чили, Аргентине и Бразилии .