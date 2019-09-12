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Тур Памяти Уэйна Статика: Static-X дадут концерт в Киеве

Тур Памяти Уэйна Статика: Static-X дадут концерт в Киеве
02:09 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры:Static-X выступят в Киеве в рамках тура Памяти Уэйна Статика.

В октябре 2018 Static-X объявили о том, что воссоединяют группу, чтобы поехать в тур, посвященный памяти покойного вокалиста Статика. В туре группа презентует свою новую пластинку Project Regeneration, а также отметит 20-ю годовщину своего дебютника Wisconsin Death Trip. Сейчас коллектив состоит из оригинальных участников - Тони Кампоса, Кена Джея, Коичи Фукуда - и приглашенного вокалиста.

Как отмечается на странице мероприятия в соцсети Facebook, выступление в Киеве состоится 18 сентября в клубе Atlas.

Группа Static-X сформировался в 1994 году в Лос Анджелесе вокруг вокалиста Уэйна Статика и барабанщика Кена Джея. Славу группе принес альбом Wisconsin Death Trip в 1999, точно попав в волну ню-металла конца 90-х и получив статус платинового в США. После этого группа выпустила еще пять успешных альбомов.

В 2001 году вышел второй альбом группы, Machine, который после их дебютной пластинки, стал самым продаваемым альбомом группы за всю историю. В следующем году к Static X обратился Джонатан Дэвис из Korn. Он был ответственным за саундтрек к ленте Королева проклятых, и пригласил Статика спеть одну из написанных им песен. В 2007 году группа сыграла на главной сцене Ozzfest 2007.

Evanescence приедет в Киев

После смерти основателя и фронтмена группы в 2014 году группа приостановила деятельность.

Однако в 2018 году Тони Кампос объявил о планах вернуться к работе с оригинальными участниками Кеном Джеем и Коичи Фукудой, чтобы выпустить в 2019 году альбом, на котором будут использованы оригинальные записи Статика, а также примут участие приглашенные вокалисты - Дэвид Дрейман (Disturbed ), Айвен Муди (Five Finger Death Punch), Дез Фафара (DevilDriver), Бертон Си. Белл (Fear Factory), Эл Джоргенсен, Эдсел Доуп (Dope) и другие.

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Концерт, Киев, Рок-музыка, Static-X, Уэйн Статик.
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