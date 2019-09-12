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MONATIK выпустил новый клип на свою новую песню (Видео)

MONATIK выпустил новый клип на свою новую песню (Видео)
13:16 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Премьера видео состоялась в четверг, 12 сентября, на YouTube-канале музыканта.

Популярный украинский артист и кумир молодежи MONATIK представил клип на свою новую песню "Каждый раз".

Интересно, что ролик отмечен, как недопустимый для просмотра зрителям младше 18 лет.

Поклонники MONATIK’а с восторгом оценили новую работу певца, свои хвалебные комментарии он оставляют в комментариях под видео. А некоторые написали, что не поняли, зачем указано ограничение по возрасту. 

А сам артист комментирует свой новый клип так: "Эта видеоработа как раз о том, что мы пытаемся отыскать и приобрести: о свободе. Свободе мышления, движения, свободе выбора. Неважно, что снаружи: развалины, трещины, трущобы, роскошь или лоск. Важно - что внутри.

Monatik встал на колени перед своей поклонницей (Видео)

У мечты есть два вида: неправильная, и та, что сбывается. Чтобы понять, какая из них ваша, нужно постараться приобрести свободу, двигаться к ней. Не полагаясь и не опираясь ни на что, кроме себя, своих желаний и, разве что, своей трости. И, вполне возможно, ты приобретешь гораздо больше".

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Музыка, Клип, Музыкант, Знаменитость, Дмитрий Монатик, Монатик, Украинский артист, Каждый раз.
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