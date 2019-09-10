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Monatik встал на колени перед своей поклонницей (Видео)

Monatik встал на колени перед своей поклонницей (Видео)
15:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На видео запечатлен сам артист во время своего выступления в латвийском городе Лиепая.

Украинский певец Monatik опубликовал в своем Instagram видео с концерта в Латвии.

Украинский певец и судья шоу Голос MONATIK держит все, что происходит у него в личной жизни, под большим замком. Он никогда не показывал лица своих сыновей, а о его жене, которую зовут Ирина Демичева, также известно не очень-то и много. Жена Монатика с артистом с самого начала его творческого пути, и он нередко выражает чувства к избраннице в профиле в Instagram. Дима не устает благодарить любимую и говорит, что она поддерживала его всегда.

Вчера, 9 сентября, Monatik опубликовал в своем Instagram новые видео. Во время исполнения собственных композиций, Дмитрий попросил одну из фанаток, что находились в зале выйти к нему на сцену, чтобы вместе с ним исполнить пару композиций. 

 
 
 
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Сказать, что концерт в #Лиепая был незабываемым , это ничего не сказать. Я обожаю неожиданные повороты в #live шоу. Момент, которым хочу поделиться и запечатлеть в памяти, мне приходилось танцевать на сцене с прекрасными людьми, которые посещают наши концерты, но петь... это впервые. Во время одной из песен заметил надпись у девушки в руках "хочу с вами спеть". Резервный микрофон впервые пригодился).Я подумал, почему нет? И вот знакомьтесь это @pavlova.ju. Юля спела так хорошо, что многие после концерта подозревали нас в постановке). Но мы то знаем, Юля, что это чистый экспромт. Рад был спеть вместе, пусть все мечты осуществляются!!! #ЛиепаяLoveItРитм #MadeWithLoveAndRhythm #MONATIKаждыйРаз

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

После того, как девушка Юля вышла на сцену и получила микрофон, оказалось, что она очень хорошо поет и вместе с Monatik она исполнила несколько строчек из песни Глубоко... и Кружит голову.

Мини Монатики: MONATIK показал подросших детей

"Сказать, что концерт в #Лиепая был незабываемым , это ничего не сказать. Я обожаю неожиданные повороты в #live шоу. Момент, которым хочу поделиться и запечатлеть в памяти, мне приходилось танцевать на сцене с прекрасными людьми, которые посещают наши концерты, но петь... это впервые. Во время одной из песен заметил надпись у девушки в руках "хочу с вами спеть".

Резервный микрофон впервые пригодился. Я подумал, почему нет? И вот знакомьтесь это @pavlova.ju. Юля спела так хорошо, что многие после концерта подозревали нас в постановке. Но мы то знаем, Юля, что это чистый экспромт. Рад был спеть вместе, пусть все мечты осуществляются!" - рассказал Дмитрий.

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Латвия, Знаменитости, Артист, Певец, Выступление, Монатик.
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