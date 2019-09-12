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Умер легендарный певец знаменитой рок-оперы: детали трагедии (Видео)

Умер легендарный певец знаменитой рок-оперы: детали трагедии (Видео)
13:43 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:Незадолго до этого он якобы жаловался на здоровье, но официальная причина смерти пока не установлена.

В США умер певец и музыкант Джефф Фенхольт, наиболее известный главной ролью в рок-опере "Иисус Христос - суперзвезда".

Как сообщается, до своего 69-летия Фенхольт не дожил всего несколько дней. Артиста нашли мертвым в собственном доме. 

В 1971 году Фенхольт прошел отбор и получил главную роль Иисуса Христа в бродвейской постановке рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера. Ввиду популярности мюзикла, сыграть эту роль артисту пришлось около 700 раз. 

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Позже Фенхольт пробовал свои силы в различных музыкальных группах, в частности и у микрофона Black Sabbath. Поговаривают, он даже записал с музыкантами пару-тройку дэмо. Что правда, в группе позже отрицали, что голос артиста был когда-либо использован на их альбомах.

Кроме этого Фенхольта запомнили активным защитником христианства. В своих интервью музыкант признавался, что вера спасла его от наркотической и алкогольной зависимости. Певец считал себя евангелистом и даже пытался построить карьеру баптистского проповедника.

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Знаменитости, Актер, Рок-опера, Певец, Альманах, Альманах-2019, Джефф Фенхольт.
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