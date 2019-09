Автор песен Майкла Джексона погиб в автокатастрофе

Новости культуры:В США погиб автор песен Майкла Джексона и Бейонсе.

Автор песен Майкла Джексона и певицы Бейонсе, обладатель Grammy Лашон Дэниелс погиб в возрасте 41 года в результате автокатастрофы. Об этом сообщила его жена Эйприл на своей странице в Instagram, передает УНН.

"С глубоким сожалением сообщаем, что наш любимый муж, отец и друг Лашон Дэниелс стал жертвой автокатастрофы в Южной Каролине", — написала она, не уточнив детали инцидента.

Свои соболезнования в связи с гибелью Дэниелса выразили музыканты Кирк Франклин, Кейлани, Доун Ричард и другие.

Лашон Дэниелс известен как автор песен для таких артистов, как Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Бейонсе и Леди Гага.

В 2001 году он получил премию Grammy в номинации лучшая R & B песня года за хит группы Destiny’s Child’s "Say My Name". В 2014 году он снова был номинирован в той же категории за песню Теймар Брэкстон "Love and War".