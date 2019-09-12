Победитель "Евровидения 2017" снова выступит в Киеве (Фото, Видео)

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16:30 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости культуры:Концерт португальского певца должен состоятся 20 сентября.

Португальский певец Сальвадор Собрал (Salvador Sobral) в сопровождении лучших джазовых музыкантов Португалии выступит в Киеве в рамках мирового тура в поддержку новой пластинки Paris, Lisboa. Концерт состоится 20 сентября в МЦКИ "Октябрьский дворец".

В декабре Сальвадору исполнится 30 лет. Для своего возраста у него интересная биография. Происходит из древнего дворянского португальского рода. В возрасте 10 лет участвовал в телепередаче Bravo Bravíssimo. Как и старшая на два года сестра, композитор и певица Луиза, стал участником третьего сезона португальской версии британского шоу талантов Pop Idol, где занял 7 место, и тоже в 10 лет.

Изучал психологию в Лиссабонском высшем институте прикладной психологии, затем перебрался в Испанию, на Мальорку, где пел в барах. Покинул Лиссабонский университет и поступил в престижную музыкальную школу Taller of Musics в Барселоне. В 2016 году опубликовал свой первый альбом Excuse me.

Собрал с рождения имел серьезную болезнь сердца, ему было разрешено не принимать участие в первых этапах конкурса 2017 года. В своей победной песне Сальвадор поет о сердце, которое, согласно тексту, "все выдержит и сможет любить за двоих". Обращаясь к газете Público, он сказал, что Amar pelos dois имеет "гармонию и мелодию, которые немного напоминают американские мотивы и в то же время босанову", добавив, что для него "самое главное - передать эмоции. Какими бы они ни были". Артист очаровал весь мир своим искренним пением на сцене "Евровидения 2017" в Киеве. Миллионы зрителей влюбились в его музыку и пронзительную историю жизни. За выступление с песней своей сестры Луизы на киевском песенном конкурсе Сальвадор собрал рекордное для шоу количество баллов и одержал победу для Португалии. Хороший голос, совершенно нетипичное сценическое поведение - на удивление непринужденное, даже застенчивое, странные движения - это просто потрясающе действовало на публику и всех, кто хоть раз слышал и видел запись этой песни в сети интернета.

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После победы на "Евровидении" 20 сентября 2017 года певца доставили в клинику для проведения сложной операции по пересадке донорского сердца. 8 декабря ему была успешно проведена операция по пересадке сердца в лиссабонском госпитале Santa Cruz. В настоящее время музыкант продолжает свою творческую деятельность.

Музыка исполнителя представлена в основном в жанрах альтернативного рока, соула и джаза. Артист, который исповедует в своем творчестве понятные всем ценности, возвращается в Украину с презентацией нового альбома Paris, Lisboa. Релиз ожидается во всем мире и вызывает большой интерес... Киевляне и гости столицы получат невероятную возможность услышать вживую победную Amar Pelos Dois и композиции из нового альбома.

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Концерт, Киев, Видео, Евровидение, 20 сентября, Евровидение 2017, Сальвадор Собрал, Португальский певец.
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