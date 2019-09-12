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Четверг, 12.09.2019
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VERA KEKELIA покоряет сеть новым треком "Перлиною" (Видео)

VERA KEKELIA покоряет сеть новым треком "Перлиною" (Видео)
19:42 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости культуры:Слушайте новую песню украинской певицы!

Украинская певица VERA KEKELIA презентовала новую песню "Перлиною" на своем официальном Youtube-канале и страничках в социальных сетях. Артистка опубликовала лирик-видео, на котором танцует в эпатажной маске с перьями. Стильный аксессуар от студии Леси Патоки Nagolovy символизирует окрыленность, которую дарит настоящая чистая любовь.

Чтобы лучше донести слушателям суть песни "Перлиною", на видео отсутствуют лишние детали, акцент сделан на выразительных глазах и чувственных движениях артистки.

"Очень важно встретить человека, с которым хочется быть вместе в любых ситуациях – неважно, радость это или грусть, ссоры. Любовь настолько превозносит каждого из нас, окрыляет, что мы, как птицы, не боимся этого полета, не боимся ссор или трудностей. А готовы через них проходить, лишь бы снова прижаться к любимому. Об этом и песня", - говорит VERA KEKELIA.

Интересно, что видео снято одним кадром в режиме slow motion. Артистка двигалась быстрее, чем видно на видео. Чтобы добиться нужного эффекта, Вере пришлось выполнить 10 дублей беспрерывного танца.

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VERA KEKELIA является автором слов песни "Перлиною", а соавтором музыки выступил DUDA. Режиссер лирик-видео Лера Мазур. К слову, этой осенью поклонников VERA KEKELIA ожидает еще несколько музыкальных премьер.

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Видео, Новая песня, Украинская певица, VERA KEKELIA, Перлиною.
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