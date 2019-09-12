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До мурашек по коже: группа Бумбокс выпустила первую часть нового альбома (Видео)

До мурашек по коже: группа Бумбокс выпустила первую часть нового альбома (Видео)
17:54 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Популярная украинская группа "Бумбокс" презентовала новый альбом "Таємний код: Рубікон".

В первые за историю группы, пластинка состоит больше чем с 11 песен. Альбом "Таємний код: Рубікон" - двойной. Сегодня, 12 сентября, вышла первая часть, а приблизительно в ноябре-декабре выйдет вторая часть.

Ребята записывали альбом в трех странах: в Украине, во Франции и Соедененных Штатах Америки.

Часть "Таємний код" состоит с семи композиций. Три из них созданы в соавторстве. Песня "Тримай мене" написана совместно с украинско-американской рок-группой The Gitas, в лице бывшего вокалиста группы Димна Суміш, а ныне лидера The Gitas автором и композитором Александром Чемеровым и гитаристом Сергеем Мартыновым. Фронтмен Бумбокса Андрей Хлывнюк называет песню одной из своих любимых за последнее время. Клип на эту песню снимали в США, Италии и Украине.

"Песня, которую я с огромным кайфом играю на каждом концерте и считаю ее жемчужиной этой пластинки" - говорит Андрей.

Композиция "Ангела" - ремейк на песню группы Крихітка Цахес, "Ангела, як я". Песня записана во Франции. Экс-участница группы "Крихітка Цахес" Саша Кольцова тоже приняла участие в создании этого трека. Она перезаписала припев, ведь Хлывнюк "хотел его семплировать, и чтобы диджей Валик скретчил". "Это совсем другая песня, но как бывает в хип-хоповых треках мы использовали припев, который я тоже перепеваю, дописали к нему хип-хоповые куплеты, аранжировки."- говорит фронтмен Бумбокса.

Андрей Хлывнюк и Тина Кароль презентовали клип на песню "Безодня" (Видео)
Андрей Хлывнюк и Тина Кароль презентовали клип на песню "Безодня" (Видео)Читать полностью

Любимая многими песня "Безодня" сначала должна была быть сольной для Андрея Хлывнюка. Но уже на студии вокалист понял, что хочет чтобы в песне были высокие партии, и сразу знал, кто сможет их исполнить. Тина Кароль сразу согласилась на сотрудничество, и несмотря на загруженный график помогла ребятам: с первого раза записала свою партию, сделала все необходимое для промо и снялась в клипе с группой. "Работать с тобой Тиночка было очень приятно. Я рад нашей дружбе, которая из этого родилась. Давай еще. Это "Безодня"" - сказал Андрей.

Первой написанной песней из этого альбома была блюз-роковая композиция - "Дрантя". Сингл написан вместе с саундпродюсером пластинки и одним из гитаристов группы.

"Твій на 100%" - лид-сингл. Если вы идете на концерт Бумбокса знайте - эта композиция будет исполняться первой. "Это реальная история, реальная встреча с реальным человеком в аэропорту "Борисполь" - говорит Хлывнюк.Трек написан в соавторстве с талантливым гитаристом Сергеем Мартыновим.

Лирическая и сильная: Украинская группа "Бумбокс" презентовала новую песню (Видео)
Лирическая и сильная: Украинская группа "Бумбокс" презентовала новую песню (Видео)Читать полностью

"ДШ" с первого звука и с первой строчки уже влюбляет в себя. Она отличается от остальных композицый прежде всего тем, что являеться русскоязычной. Эта песня записана новым составом группы Бумбокс. Диджей группы, по словам солиста, сделал невозможное, и превзошел себя. Песня была создана в Киеве, а записана в США. "Это песня, в которой наш диджей Валик уже в который раз превзошел себя. И нам всем, и надеюсь слушателям тоже, напомнил что он легендарный скретч-мастер и музыкант, который в этом альбоме выступает не просто как диджей, а еще как аранжировщик и саундпродюсер, потому что без него песни не имели бы такой глубины, многогранности и смыслов", - рассказал фронтмен группы.

Еще одну песню, записанную во Франции, - "Побачимось" - вдохновила на написание джазовая песня “I'll Be Seeing You" в исполнении Эрика Клэптона. Эта песня оказала большое влияние на звук некоторых песен Бумбокса. Если делить творчество команды на разные этапы, эту песню можно смело относить к поп-джазовому или трип-хоп-джазовому этапу развития команды. " Хотел бы сказать, что написал ее легко и просто, хотел бы сказать, что это только моя идея, но нет. Вдохновила меня на написание песня “I'll Be Seeing You" - джазовый стандарт в исполнении Эрика Клэптона. Я очень советую вам прослушать этот альбом" - признается Андрей.

В поддержку нового альбома группа отправляется в большой всеукраинский тур, который охватит 15 городов. Стартует 19 сентября в Киеве. Тур станет самым масштабным в истории группы.

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Поклонники творчества Хлывнюка и Бумбокса в восторге от нового альбома. Фаны засыпают комплиментами и восторженными отзывами в социальных сетях.

"Я даже в кепке Бумбокса на работу пришел, по такому поводу", "С каждым годом все качественнее и глубже", "Мурашки по коже! Хотели чтобы я кричала? У вас получилось!", "Невозможно оторваться", "Спасибо, что тешите свежей и качественной музыкой, как всегда на высоте" - пишут в сети.

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Музыка, Новый альбом, Песня, Бумбокс, Андрей Хлывнюк.
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