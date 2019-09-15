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"Х-фактор" 10 сезон 1 выпуск: кому повезло отправится в тренировочный лагерь (Фото, Видео)

"Х-фактор" 10 сезон 1 выпуск: кому повезло отправится в тренировочный лагерь (Фото, Видео)
08:56 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Вчера, 14 сентября, прошел первый выпуск песеннего талант-шоу "Х-фактор".

Звездными тренерами в 10 сезоне стали такие популярные украинские певицы как Настя Каменских и Оля Полякова. Также судьями нового сезона развлекательного шоу стали неизменный Андрей Данилко ("Верка Сердючка"), и знаменитый итальянский певец Алессандро Сафина.

Впервые в истории украинской адаптации шоу кресла судей будут занимать приглашенные звезды, которые заменят своих коллег только на время кастингов. Так, одним из них будет известный продюсер Игорь Кондратюк, который занял место Оли Поляковой на один эфир.

Ведущей "Х-фактора" стала украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова.

Первое прослушивание прошло в городе Харьков. В кастинге приняли участие невероятное количество талантливых людей, но в тренировочный лагерь прошли всего 11 исполнителей. Именно они набрали нужное количество "Да".

Кто прошел в тренировочный лагерь в первом выпуске 10 сезона "Х-фактор"

Ася Ярмолюк (The Hardkiss - "Мелодия")

Денис Мельник (Queen "Too much love kill you")

Светлана Кравчук (Оля Полякова - "Мальчикам это нравится")

Мария Метельская (Naughty Boy ft. Beyoncé, Arrow Benjamin - "Runnin")

Группа Оджас (песня "Попурри"- микс песен "Попа как у Ким", "Цвет настроение синий", "Королева ночи")

Елена Кушнир (Tayanna - "Сила")

Sonia Goldi (Земфира - "Мальчик")

Анатолий Лавринов (Александр Серов - "Я люблю тебя до слез")

Алексей Гузанок (Океан Эльзы - "Вище неба")

Deniz Farro (Demi Lovato - "Sober")

Иван Чижевич (Григорий Лепс - "Я слушал дождь")

Регина Бойченко ("Провода")

Полина Терехова (Эдит Пиаф - "La vie en rose)

Людмила Базелюк (Александр Пономарев - "Доня")

Группа "Циферблат" ("Вночі")

Группа "Степ" (Смажений кабанчик)

Х-фактор 10 сезон: полный список звездных тренеров популярного шоу (Фото)

Напомним, что проект "Х-фактор" ищет таланты и дает шанс исполнителям исполнить свою мечту. Смотрите второй выпуск 10 сезона в следующую субботу 21 сентября!

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