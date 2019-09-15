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KAZKA перенесла свой концерт: что случилось (Видео)
KAZKA перенесла свой концерт: что случилось (Видео)

KAZKA перенесла свой концерт: что случилось (Видео)

KAZKA перенесла свой концерт: что случилось (Видео)
21:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Коллектив KAZKA, у которого бешеная популярность как в Украине, так и за ее пределами, объявил о переносе концерта.

В сети музыканты опубликовали видеообращение к поклонникам, в котором рассказали о причине такого решения.

Как известно, группа KAZKA готовилась к грандиозному сольному выступлению во "Дворце спорта". Концерт был запланирован на 14 ноября, однако коллектив неожиданно решил его перенести на март 2020 года.

По словам солистов группы, они стремятся устроить шоу, которое поразит их поклонников. Сейчас деталей запланированного выступления не разглашают, однако в видеообращении гитарист KAZKA Никита Будаш анонсировал, что это будет нечто уникальное, что обязательно запомнится. До ноября музыканты не все успеют сделать, поэтому совместно решили перенести запланированное мероприятие на весну.

 
 
 
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Маємо для вас важливу новину. Ми прийняли непросте, але необхідне рішення — перенести наш сольний концерт на березень наступного року. Чому? Ми не хочемо, щоб він став черговим. Ми готуємось до найкращого шоу, в якому нам доводилось брати участь. І для створення такого нам ще потрібен час. Певні, ви зрозумієте. P. S. для всіх, хто має квитки на руках ми готуємо невеличкі сюрпризи. Дякую, KAZKOVI, за те, що ви з нами. Любимо!

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

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"Есть для вас важная новость. Мы приняли непростое, но необходимое решение – перенести наш сольный концерт на март следующего года. Почему? Мы не хотим, чтобы он стал очередным. Мы готовимся к лучшему шоу, в котором нам приходилось участвовать. И для создания такого нам еще нужно время. Уверены, вы поймете," – отметили участники группы KAZKA.

В то же время вокалистка группы Александра Зарицкая сообщила, что все поклонники, которые уже успели приобрести билеты на концерт, получат небольшие сюрпризы. Какие именно –поклонники коллектива смогут узнать позже.

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Группа, Украинская группа, KAZKA.
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