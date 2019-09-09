Американская группа Korn представила новый клип (Видео)

Новости культуры:Korn опубликовали клип на песню Can You Hear Me, а также анонсировали новый подкаст.

Американская ню-метал-группа Korn опубликовала клип на новую композицию Can You Hear Me из предстоящего альбома, в котором содержится трейлер их нового подкаста.

Видео появилось на официальном Youtube-канале коллектива.

Подкаст получил такое же название, как и будущая пластинка группы — The Nothing, релиз которой запланирован на 13 сентября.

Согласно описанию, серия из шести эпизодов расскажет историю журналиста Мэтта Сингера, расследующего исчезновение девочки-подростка в Канзасе. Подкаст был написан в соавторстве с Адамом Мэйсоном и Саймоном Бойесом.

Ранее Korn выпустили клип на композицию You’ll Never Find Me, а также визуализированный ролик на песню Cold.