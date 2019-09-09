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Американская группа Korn представила новый клип (Видео)

Американская группа Korn представила новый клип (Видео)
19:11 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Korn опубликовали клип на песню Can You Hear Me, а также анонсировали новый подкаст.

Американская ню-метал-группа Korn опубликовала клип на новую композицию Can You Hear Me из предстоящего альбома, в котором содержится трейлер их нового подкаста.

Видео появилось на официальном Youtube-канале коллектива. 

Подкаст получил такое же название, как и будущая пластинка группы — The Nothing, релиз которой запланирован на 13 сентября.

Согласно описанию, серия из шести эпизодов расскажет историю журналиста Мэтта Сингера, расследующего исчезновение девочки-подростка в Канзасе. Подкаст был написан в соавторстве с Адамом Мэйсоном и Саймоном Бойесом.

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Ранее Korn выпустили клип на композицию You’ll Never Find Me, а также визуализированный ролик на песню Cold.

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Все по теме:

Музыка, Клип, Песня, Korn, Группа, Трек, ню-метал-группа.
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