Американская ню-метал-группа Korn опубликовала клип на песню You’ll Never Find Me, которая стала лид-синглом предстоящего альбома.

Тринадцатая студийная работа Korn увидит свет 13 сентября. Называться она будет The Nothing. Отметим, что предыдущий альбом группы The Serenity of Suffering вышел осенью 2016 года.

