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Суббота, 03.08.2019

Американская ню-метал-группа Korn выпустила клип на новую композицию (Видео)

Американская ню-метал-группа Korn опубликовала визуализированный клип на новую композицию Cold из предстоящего альбома. Видео появилось на официальном Youtube-канале коллектива. Тринадцатая студийная работа Korn увидит свет 13 сентября. Называться она будет The Nothing. Отметим, что предыдущий альбом группы The Serenity of Suffering вышел осенью 2016 года. Режиссером и аниматором видео-визуализатора выступил Николас Фонг.
112.ua
Фото: instagram
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Музыка, Клип, Песня, Korn.
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