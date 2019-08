Американская ню-метал-группа Korn выпустила клип на новую композицию (Видео)

Американская ню-метал-группа Korn опубликовала визуализированный клип на новую композицию Cold из предстоящего альбома. Видео появилось на официальном Youtube-канале коллектива. Тринадцатая студийная работа Korn увидит свет 13 сентября. Называться она будет The Nothing. Отметим, что предыдущий альбом группы The Serenity of Suffering вышел осенью 2016 года. Режиссером и аниматором видео-визуализатора выступил Николас Фонг.