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Тилль Линдеманн презентовал клип на совместную с Петером Тэгтгреном песню (Видео)

Тилль Линдеманн презентовал клип на совместную с Петером Тэгтгреном песню (Видео)
22:16 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Фронтмен группы Rammstein опубликовал клип на песню Steh auf из своего нового альбома.

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн и лидер Hypocrisy и Pain Петер Тэгтгрен представили клип новой песни Steh auf.

Композиция войдет в будущий альбом их совместного проекта Lindemann. Пластинка получила название F&M и выйдет 22 ноября этого года.

Режиссером видео стал Зоран Бихач, неоднократно работавший как с Rammstein, так и с Lindemann. Съемки ролика проходили в Казахстане.

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Lindemann — метал-проект, образованный 4 января 2015 года Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном. Группа названа в честь фамилии одного из участников. Объявленный музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала.

Напомним, F & M это вторая студийная работа проекта Lindemann. Дебютный альбом Skills in Pills вышел летом 2015 года.

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Все по теме:

Музыка, Rammstein, Клип, Тилль Линдеманн, Steh auf, Петер Тэгтгрен.
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