Тилль Линдеманн презентовал клип на совместную с Петером Тэгтгреном песню (Видео)

Новости культуры:Фронтмен группы Rammstein опубликовал клип на песню Steh auf из своего нового альбома.

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн и лидер Hypocrisy и Pain Петер Тэгтгрен представили клип новой песни Steh auf.

Композиция войдет в будущий альбом их совместного проекта Lindemann. Пластинка получила название F&M и выйдет 22 ноября этого года.

Режиссером видео стал Зоран Бихач, неоднократно работавший как с Rammstein, так и с Lindemann. Съемки ролика проходили в Казахстане.

Lindemann — метал-проект, образованный 4 января 2015 года Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном. Группа названа в честь фамилии одного из участников. Объявленный музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала.

Напомним, F & M это вторая студийная работа проекта Lindemann. Дебютный альбом Skills in Pills вышел летом 2015 года.