Впервые за 10 лет: Оззи Осборн работает над новым сольным альбомом

Новости культуры:Оззи Осборн планирует выпустить новый сольный альбом.

Фронтмен группы Black Sabbath, британский рок-певец Оззи Осборн готовится выпустить свой новый сольный альбом. Об этом он рассказал в интервью Тhe Sun.

По словам Оззи, создание музыки снова помогло вернуть его к жизни.

"Я записал новый альбом, и он помог мне вернуться на правильный путь. Я просто лежал с чувством жалости к себе в течение нескольких месяцев. Это самый лучший альбом, который я сделал", - отметил музыкант.

О дате выхода альбома пока не сообщается.

Напомним, последней пластинкой Оззи Осборн была Scream, вышедшая в 2010 году.