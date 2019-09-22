Элтон Джон создаст музыкальное сопровождение мюзикла "Дьявол носит Prada"

Новости культуры:Британский певец и композитор напишет музыку по мотивам комедийной драмы.

Кинолента американского кинорежиссера Дэвида Френкеля, которая была адаптирована по мотивам популярной книги писательницы Лорен Вайсбергер, также будет воспроизведена в формате мюзикла.

Над постановкой будут трудится театральный режиссер Анна Шапиро и британский певец Элтон Джон, который также выступит в качестве главного композитора предстоящего мюзикла.

Элтон Джон заявил, что для него это честь работать над созданием многообещающего театрального проекта. Книга и кинокартина "Дьявол носит Prada", где главные роли сыграли Мэрил Стрип И Хэтэуэй, остаются самыми любимыми произведениями искусства поп-культуры британского певца.

Напомним, что сюжет фильма рассказывает о простой, несуразной девушке по имени Энди, которая мечтает стать журналисткой. После многочисленных собеседований она вынуждена стать помощником главного редактора модного глянца "Подиум". "Дьявол носит Prada" акцентирует внимание на непростых отношениях босса и подчиненных, а также поиске своего места в жизни.