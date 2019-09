Опубликован ранее неизданный трек Леонарда Коэна (Видео)

Новости культуры:Песня войдет в посмертный альбом Леонарда.

В сети опубликована неизданная композиция Леонарда Коэна The Goal, которая войдет в посмертный альбом музыканта.

Как сообщает Rolling Stone, пластинка Thanks for the Dance выйдет 22 ноября этого года и будет включать девять песен:

1. Happens to the Heart

2. Moving On

3. The Night of Santiago

4. Thanks for the Dance

5. It’s Torn

6. The Goal

7. Puppets

8. The Hills

9. Listen to the Hummingbird

Отмечается, что в создании альбома принял участие сын исполнителя - Адам Коэн, а также Дэмиен Райс, Брайс Даннер из The National и Ричард Рид Перри из Arcade Fire и др. По словам Коэна-младшего, при создании музыки и аранжировок они выбрали характерные черты творчества артиста.

Опубликованный акустический трек, который длится чуть более минуты, больше напоминает чтение стихотворения под музыку.

Напомним, канадский поэт, писатель, певец и автор песен Леонард Коэн ушел из жизни в ноябре 2016 года в возрасте 82 лет, через несколько месяцев после выхода своего последнего альбома You Want It Darker. В 2018 году его сын Адам Коэн, который продюсировал последний альбом, подтвердил выход в 2019 году посмертного альбома отца. По словам Адама, ему поручили закончить несколько песен Коэна, которые они начали записывать еще во время работы над You Want It Darker.