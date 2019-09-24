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Во имя животных: Тейлор Свифт отменила выступление по этичным нормам

Во имя животных: Тейлор Свифт отменила выступление по этичным нормам
16:03 Сегодня Телеграф

Новости культуры:Из-за протестов зоозащитников в Мельбурне не состоялся концерт американской кантри-певицы.

5 сентября в австралийском городе Мельбурн должны состоятся знаменитые скачки, которые пройдут на ипподроме Flemington Park.

Это событие, которое начало свою историю еще в 1861 году, не один год возмущает зоозащитников, которые выступают против эксплуатации животных во всем мире.

Но причем здесь известная исполнительница Тейлор Свифт? Дело в том, что на Мельбурнском Кубке американская певица должна была выступить в качестве приглашенной звезды, но по неизвестным причинам Свифт отменила свой концерт.

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Сторонники по защите животных очень благодарны певице за этот шаг, ведь еще в начале сентября участники Коалиции по защите прав скаковых лошадей создали петицию, которая набрала больше 6-ти тысяч подписей.

Официальных заявлений со стороны представителей Тейлор Свифт по поводу отмены выступления пока не поступало, но зоозащитники все равно поблагодарили певицу в соцсети Twitter.

Напомним, что в этом году Тейлор Свифт признали самой высокооплачиваемой певицей по версии Forbes.

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Все по теме:

Тейлор Свифт, Flemington Park, Зоозащитники, Американская кантри-певица, Мельбурнский Кубок.
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