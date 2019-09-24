Скачать
Вторник, 24.09.2019

Сэм Смит представил саундтрек к фильму "Джуди" (Видео)

Фильм расскажет о последних месяцах жизни всемирно известной голливудской актрисы и певицы Джуди Гарленд - она прославилась на весь мир как Дороти в экранизации "Волшебника страны Оз". Одну из самых знаменитых композиций Гарлэнд Сэм Смит исполнил совместно с исполнительницей главной роли - Рене Зеллвегер. Фильм снят по пьесе Питера Куилтера "Последний луч радуги" (The End of the Rainbow). Сценарий адаптировал Том Эдж ("Корона"). Режиссером картины выступит командор ордена Британской империи за заслуги в области театра Руперт Гулд. Премьера фильма "Джуди" в Украине состоится 31 октября.
112.ua
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Музыка, Рене Зелльвегер, Сэм Смит, Get Happy, Джуди.
19:57 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь