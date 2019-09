Сэм Смит представил саундтрек к фильму "Джуди" (Видео)

Фильм расскажет о последних месяцах жизни всемирно известной голливудской актрисы и певицы Джуди Гарленд - она прославилась на весь мир как Дороти в экранизации "Волшебника страны Оз". Одну из самых знаменитых композиций Гарлэнд Сэм Смит исполнил совместно с исполнительницей главной роли - Рене Зеллвегер. Фильм снят по пьесе Питера Куилтера "Последний луч радуги" (The End of the Rainbow). Сценарий адаптировал Том Эдж ("Корона"). Режиссером картины выступит командор ордена Британской империи за заслуги в области театра Руперт Гулд. Премьера фильма "Джуди" в Украине состоится 31 октября.