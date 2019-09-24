ВІЛЬНА КАСА: Jerry Heil представила новый яркий клип (Видео)

Новости культуры:Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя – Шемаева Яна) стремительно покоряет шоу-бизнес.

24 сентября она опубликовала новый клип на песню #ВІЛЬНА КАСА, который может получить такой же успех, как и #ОХРАНА ОТМЄНА.

Как известно, трек Jerry Heil представила еще летом 2019 года, поэтому композиция хорошо известна поклонникам певицы. И только теперь она решила обнародовать яркое видео к песне.

По словам артистки, режиссерами ролика #ВІЛЬНА КАСА стали Дима Манифест и Дмитрий Шмурак. Они решили с иронией показать человеческие отношения в стиле супермаркетной саги. Сама Jerry Heil призналась, что лейтмотивом клипа является обычная история: парень завершает роман с девушкой из-за ее лишнего веса. Кроме этого, трек содержит несколько посланий, которые певица решила откровенно прокомментировать.

"В трек я вложила несколько основных месседжей. Во-первых, ироническое отношение к быту... Во-вторых, "люби мене дрищем і люби жиробасом" – просьба девушки к парню увидеть за внешней оболочкой ее душу, а не оценивать "по обертке". А также высмеивание устаревших традиций и рамок, которые заставляют чувствовать себя неполноценно: якобы есть определенный возраст, до которого нужно жениться и родить", – отметила Jerry Heil.

Композиция войдет в будущий альбом артистки под названием #Я ЯНА. Премьера пластинки на ютуб-канале состоится 27 сентября.