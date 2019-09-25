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Украинская рок-группа The Hardkiss выпустила новый хит "Жива" (Видео)

Украинская рок-группа The Hardkiss выпустила новый хит "Жива" (Видео)
11:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Музыканты собирают многотысячные просмотры и комплименты поклонников на своем YouTube-канале.

Украинская рок-группа The Hardkiss презентовала новый видеоклип на песню "Жива", которую поклонники также смогут услышать в альбоме 2021 года.

В новой видеоработе можно увидеть "темную" историю о любви, ненависти и женского перерождения, которое может познать каждая женщина. Если раньше группа The Hardkiss показывала в своих видеоклипах мотивы космоса, то на этот раз в центре стоит природа и вампирская энергия.

The Hardkiss – "Жива": смотреть видео онлайн 

Режиссер клипа Mitti Misura поделился, что около 5 лет мечтал показать настоящие готические образы через призму человеческих отношений. Какие-то свои идеи он рассказал солистке группы Юлии Саниной и ее мужу-музыканту Валерию Бебко. Съемки клипа состоялись в конце августа на трех локациях в Киеве: ипподром, КиївМлин и Русановская набережная.

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"Каждый раз, когда я проезжал по Гаванскому мосту, башня элеватора захватывала мое воображение... Мы сразу поняли, что это будет вампирская история. История-метафора о мужчине и женщине, которую захватывает страсть и делает такой опасной. Но она другая, она ищет и находит тепло в себе. Она меняется", – пояснил художник.

Юлия Санина в свою очередь добавила, что во время съемок клипа "Жива" были свои трудности: черные линзы в глазах в течении 20 часов, кровь, пиротехника, но результат ее поразил.

Понимаю, что кому-то история может показаться мрачной, но вампиры без крови – это точно не наше "кино". Мы настолько "заигрались" с мистикой, что в самом финале съемок произошло ЧП. Пиротехника подвела и на мне вспыхнуло платье. Но, спасибо, все хорошо, я Живая...– подытожила певица.

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The Hardkiss, Музыканты, Жива, Украинская рок-группа, Темную, Mitti Misura.
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