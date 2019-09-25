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Украинский исполнитель ДІЛЯ выпустил первый клип после долгой паузы (Видео)

Украинский исполнитель ДІЛЯ выпустил первый клип после долгой паузы (Видео)
21:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Еще в апреле 2019 года певец ДІЛЯ (настоящее имя Эдуард Приступа) презентовал первую песню после длительной паузы и анонсировал создание клипа к ней.

Только через 5 месяцев состоялась долгожданная премьера ролика "Так приємно". Создать видео к песне "Так приємно" взялись представители SAL-studio. Это дебютная работа перспективного режиссера Сергея Крикуненко, в которой автор захотел показать, что невиртуальное общение может быть значительно лучше виртуального.

"Идея сюжета появилась сразу, как только я впервые услышал песню "Так приємно" в исполнении ДІЛЯ. Мы показываем, насколько замечательным и приятным становится мир без смартфонов", - рассказал режиссер Сергей Крикуненко.

По сюжету ролика, молодые люди видят друг друга только благодаря смартфонам. Даже во время объятий влюбленные не прекращают вести беседы в чатах. Когда же гаджеты выходят из строя, главные герои понимают, что их жизнь сводится к виртуальной переписке. Поэтому пара решает открыть для себя мир снова, радуясь настоящему общению и проведению досуга на природе.

"С появлением гаджетов мы все стали виртуально зависимыми и отдалились друг от друга. Сюжет клипа призывает оглянуться и увидеть, как прекрасен мир вокруг, как много пространства для любви и творчества. Так и гаджеты хоть и расширяют кругозор, ускоряют темп жизни и воруют у нас друг друга и время, которое мы могли бы проводить вместе", – прокомментировал новый клип ДІЛЯ.

Кто такой ДІЛЯ?

Известный украинский певец, который ранее выступал в составе группы "ТНМК". Кроме этого Эдуард Приступа является талантливым музыкантом и композитором. В 2014 году он создал популярный проект "НеДіля", который принес ему немалую славу и доходы. Однако борьба с раком заставила артиста взять творческую паузу и уделить все свое время здоровью.

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После выздоровления ДІЛЯ женился на юристе Яне Приступе. Церемония, которая прошла в 2017 году, была скромной, а на свадьбу пара пригласила только самых близких родственников. В августе 2018 года Эдуард Приступа впервые стал отцом. Теперь ДІЛЯ восстанавливает вокальную карьеру, а клип "Так приємно" становится своеобразным началом нового этапа его творчества.

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Музыка, Клип, Песня, Диля, Творческая пауза.
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