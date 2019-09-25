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"Плакала": как украинский хит звучит на других языках (Видео)

"Плакала": как украинский хит звучит на других языках (Видео)
14:33 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Впервые композиция "Плакала" увидела свет в мае 2018 года, а спустя несколько месяцев музыканты представили клип.

25 сентября популярная украинская группа KAZKA отмечает важный день - первую годовщину нашумевшего клипа "Плакала". За первый год видео собрало почти 270 миллионов просмотров на YouTube, а сама песня обзавелась десятками каверов.

Для участия в съемках были приглашены не профессиональные модели, а простые украинки, которых выбирали посредством конкурса, организованного в соцсетях.

По сюжету видеоряда, зрители наблюдают за девочками, девушками и женщинами разного возраста, которые поют одну и ту же песню, а на финальном кадре держат в руках фиалки. 

В октябре того же года "Плакала" вошла в ТОП-10 мирового чарта сервиса Shazam. После чего хит украинского трио стали перепевать на разных языках. Свои версии песни публикуют меломаны с разных уголков мира, это и певцы, и блогеры, и обычные пользователи сети. Сейчас нашумевший хит можно услышать на русинском, польском, русском и английском языках.

"Плакала" на русинском языке 

"Плакала" на польском языке 

"Плакала" на русском языке 

"Плакала" на английском языке 

В конце прошлого года KAZKA решила сделать поклонникам сюрприз и выпустила англоязычную версию хита. Песню Cry написала британская певица и композитор Лора Уайт. Она в целом имеет тот же смысл, что и украиноязычный сингл, но некоторые отличия все же существуют. Упоминания цветущей фиалки в английском варианте нет. 

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Напомним, что знаменитая американская музыкальная группа заработала рекордную сумму от продаж билетов гастрольных концертов. Ею признали рок-группу Metallicа.

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Все по теме:

Музыка, Клип, Музіка, Shazam, KAZKA, Плакала, Украинский хит, Клип-миллионник.
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