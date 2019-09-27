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"Это альбом на одном дыхании": Потап представил новый альбом

"Это альбом на одном дыхании": Потап представил новый альбом
13:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) выпустил первую часть двойного альбома ПТП MISHA // NINA.

В него вошло 7 лирических треков, которые кардинально отличаются от его предыдущего творчества.

В новых треках Потапа соединились хип-хоп и лирика, музыку и слова к которым написал сам рэпер. Соавтором синглов стал молодой саундпродюсер и звукорежиссер Nick Niker (Никита Пучков). 

Потап отметил, что все привыкли видеть Потапа веселым шоуменом и немного хулиганом, но в новом альбоме он пытался показать другую сторону мужчины.

Это альбом на одном дыхании. О чувствах полного погружения в другого человека, если хочешь спрятаться от всех. В него вложены мысли взрослого, опытного, романтического мужчины об отношении к жизни, конкуренции, любви, музыке. В MISHA метафорические истории хорошего плюшевого мишки пронизаны главным слоганом, мнением, характером – любовью! – отметил Потап.

Музыкальный альбом открыла лирическая песня CHINA, в которой герой приходит в клуб, чтобы залечить душевные раны. Главным мотивом песни Потап пытался показать, какие эмоции возникают, когда человек впервые видит красивую женщину.

Романтика и лирика: вдохновленный Потап представляет новый альбом (Видео)

"Первая секунда встречи мужчины и женщины в трех минутах. Эмоции мужчины, когда он видит красивую девушку и влюбляется с первого взгляда. Трепет ожидания и пылкие взгляды..." – говорится в описании к видео, которое появилось на YouTube-канале артиста 27 сентября. Режиссерами клипа стали Максим Шелковников и Денис Маноха.

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Музыка, Рэпер, Потап, Алексей Потапенко, MISHA // NINA..
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