Скачать
Среда, 02.10.2019
Геращенко: Встреча в нормандском формате состоится в неблагоприятных условиях
Геращенко: Встреча в нормандском формате состоится в неблагоприятных условиях
Помпео отказался поддержать требования демократов о расследовании импичмента
Помпео отказался поддержать требования демократов о расследовании импичмента
Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)
Невероятная победа Шахтера в Лиге чемпионов
Совпадения, доказывающие, что мы живем в матрице (Фото)
Совпадения, доказывающие, что мы живем в матрице (Фото)

Группа BRUTTO NOSTRA представила клип на проникновенную песню (Видео)

Группа BRUTTO NOSTRA представила клип на проникновенную песню (Видео)
05:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Популярная группа BRUTTO к своему пятилетию представила видеоклип на песню "Мельхиор и Каспар" и анонсировала выход документального фильма.

Съемки клипа проходили на третьем съезде #bruttofamily, а режиссером клипа стал Дмитрий Авдеев. "BRUTTO FAMILY – это большая и дружная семья, состоящая не только из участников группы, но и из множества поклонников во всем мире", – объясняют представители группы.

По словам Авдеева, участники группы собрались с семьями и друзьями и даже не замечали, что снимали видеоролик. "У нас не было репетиций и дублей, и время пролетело очень быстро. В общем, клип отлично передает всю атмосферу нашей встречи", – добавил режиссер.

"Мы все росли на песнях группы "Ляпис Трубецкой", давно дружим и последний тур "Ляписа" также вместе откатали. Поэтому всегда с радостью присоединяемся к концертам "Ляпис-98" и чувствуем себя очень гармонично на этих концертах.

Green Day презентовала песню "Fire, Ready, Aim" на Национальной хоккейной лиге (Видео)

Но, не переживайте – BRUTTO еще выступит с полноценными концертами во всеоружии", – заявил солист группы BRUTTO Виталий Гурков.

Кроме того, представители группы анонсировали выход документального фильма "BRUTTO NOSTRA", премьера которого состоится 8 октября на всех цифровых площадках BRUTTO.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Клип, Новый клип, Видео, Песня, Brutto, Дмитрий Авдеев, Мельхиор и Каспар, BRUTTO FAMILY, BRUTTO NOSTRA.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
02 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
03 "Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
04 Аталанта 1:2 Шахтер: события матча (Видео)
05 Кучма подписал "формулу Штайнмайера"?: Зеленский провел брифинг (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Турборежим&quot; Рады: Разумков призвал не сбавлять темп
"Турборежим" Рады: Разумков призвал не сбавлять темп
&quot;Формула Штайнмайера&quot;: к Офису Президента пришли протестующие (Фото и видео)
"Формула Штайнмайера": к ОПУ пришли протестующие
&quot;Формула Штайнмайера&quot;, выборы на Донбассе и &quot;нормандская встреча&quot;: тезисы Зеленского с брифинга (Видео)
Тезисы Зеленского с брифинга о "формуле Штайнмайера"
Рецепт дня: диетическая творожная запеканка с бананом
Рецепт дня: диетическая творожная запеканка с бананом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь