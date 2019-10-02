Группа BRUTTO NOSTRA представила клип на проникновенную песню (Видео)

Новости культуры:Популярная группа BRUTTO к своему пятилетию представила видеоклип на песню "Мельхиор и Каспар" и анонсировала выход документального фильма.

Съемки клипа проходили на третьем съезде #bruttofamily, а режиссером клипа стал Дмитрий Авдеев. "BRUTTO FAMILY – это большая и дружная семья, состоящая не только из участников группы, но и из множества поклонников во всем мире", – объясняют представители группы.

По словам Авдеева, участники группы собрались с семьями и друзьями и даже не замечали, что снимали видеоролик. "У нас не было репетиций и дублей, и время пролетело очень быстро. В общем, клип отлично передает всю атмосферу нашей встречи", – добавил режиссер.

"Мы все росли на песнях группы "Ляпис Трубецкой", давно дружим и последний тур "Ляписа" также вместе откатали. Поэтому всегда с радостью присоединяемся к концертам "Ляпис-98" и чувствуем себя очень гармонично на этих концертах.

Но, не переживайте – BRUTTO еще выступит с полноценными концертами во всеоружии", – заявил солист группы BRUTTO Виталий Гурков.

Кроме того, представители группы анонсировали выход документального фильма "BRUTTO NOSTRA", премьера которого состоится 8 октября на всех цифровых площадках BRUTTO.