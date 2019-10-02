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Среда, 02.10.2019
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Дональд Трамп использовал идею известного клипа в своем политическом ролике: реакция группы А-Ha (Видео)

Дональд Трамп использовал идею известного клипа в своем политическом ролике: реакция группы А-Ha (Видео)
17:00 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Магне Фурухольмен не сомневается, что предвыборный ролик президента США создан по мотивам клипа на хит Take On Me.

Участник норвежской группы А-Ha Магне Фурухольмен не сомневается, что предвыборный ролик президента США Дональда Трампа создан по мотивам клипа на их хит Take On Me. Об этом он рассказал в интервью Rolling Stone.

"Ты не пишешь песню для определенной группы людей, ты пишешь ее для всех. Поэтому такое иногда случается. Нет сомнений в том, что кого-то вдохновило видео Take On Me", - сказал Фурухольмен, написавший музыку к песне в 1985 году.

В небольшом анимационном ролике, опубликованном в Twitter Трампа, глава США нарисован карандашом. В клипе на песню Take On Me была использована похожая графика.

"Трюфель может найти даже слепая свинья", - добавил Фурухольмен.

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Музыканты не впервые обвиняют Трампа в незаконном использовании своей музыки. В ноябре прошлого года политик использовал на своих встречах с избирателями песни Рианны и группы Guns N’Roses, за что получил от певицы и фронтмена рокеров Аксла Роуза запрет в дальнейшем включать их треки. В августе аналогичная ситуация сложилась с группой Aerosmith, а в мае 2016 года – с британцами Rolling Stones. Летом 2019 года Оззи Осборн обвинил Дональда Трампа в незаконном использовании песни Crazy Train.

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Музыка, Музыканты, Дональд Трамп, Музыкальная группа, A-ha, Предвыборный ролик, Норвежская группа, Электро-поп.
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