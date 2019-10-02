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Скончался чешский певец Карел Готт (Видео)
Скончался чешский певец Карел Готт (Видео)

Скончался чешский певец Карел Готт (Видео)

Скончался чешский певец Карел Готт (Видео)
18:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:Чрезвычайно быстро он стал кумиром для миллионов поклонников.

Умер известный чешский певец Карел Готт в 80-летнем возрасте. О смерти сообщила его продюсер Анета Штолцова. Причину смерти пока что не информируют, впрочем известно, что в 2016 году у него обнаружили острую лейкемию. С недугом Готт боролся в одной из пражских больниц.

На своей родине Карел был очень популярным. Поклонники называли его "чешским соловьем" и "золотым голосом Чехии". 

Биография и музыкальная карьера Карела Готта

Родился певец 14 июля 1939 года в Пльзени. В 1960 году поступил в Пражскую консерваторию по специальности "оперное пение", а в 1962 году его пригласили работать в известный пражский театр Semafor. В этот период дуэт Карела Готта и Власты Пруховой победил в хит-параде Чешского радио.

В 1963 году песня Oči sněhem zaváté из спектакля театра Semafor, которую исполнял Готт, стала самой популярной композицией в Чехословакии, в результате чего он впервые выиграл в общенациональном конкурсе певцов "Золотой соловей". В 1965 году он покинул театр Semafor и основал свой театр "Аполлон". На протяжении творческой карьеры записал более двух тысяч песен. 

Журналы с его фото на обложке продавались на каждом углу, а билеты на концерт было невозможно купить. Большую популярность получили песни, записанные для кинематографа, среди многих – песня к мультсериалу "Пчелка Майя". В 1968 году Карел отправился покорять "Евровидение", выступал от Австрии и занял 13 место.

Певец снискал невероятную славу. Принял участие в телевизионном фестивале "Песня-87", спев дуэтом с Софией Ротару песню "Отчий дом". Его песни записывали на пластинки, выходившие миллионными тиражами.

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Личная жизнь Карела Готта

68-летний Карел Готт впервые женился на младшей на 36 лет медсестре Иванне Махачковой. Свадьбу праздновали в Лас-Вегасе, а затем молодожены поселились в роскошной вилле в Праге.

Еще до заключения брака у пары родилась дочь Шарлотта, чуть позже молодая жена родила певцу дочь Нелли-Софию. Также у Карела остались две внебрачные дочери – Доминика и Люция.

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Музыка, Исполнитель, Карел Готт, Альманах, Альманах-2019.
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