Ушел из жизни лидер группы The Cars Рик Окасек

Новости культуры:Основатель и вокалист американской рок-группы The Cars Рик Окасек умер в возрасте 75 лет.

Легендарный американский рок-музыкант Рик Окасек был найден мертвым в собственной квартире.

Как сообщается, тело 75-летнего музыканта обнаружила вчера, 15 сентября, его супруга - супермодель и актриса чешского происхождения Полина Поризкова.

Причины смерти музыканта пока неизвестна. Предварительно известно, что смерть наступила по естественным причинам.

Супруги поженились в 1989 году уже после распада The Cars. Они воспитали двоих сыновей. С 2017 года Полина и Рик жили порознь, хотя официально развод оформлен не был.

Рик Окасек был одним из основателей The Cars, в 1977 году музыканты подписали котракт с группой Elektra Records. Они выступали в жанре new wave, рок, поп-рок.

The Cars распались в 1988 году. В 2005 остальные участники коллектива создали группу The New Cars, исполнявшую песни The Cars. В 2011 группа The Cars собралась, со временем издала альбом Move Like This и в его поддержку отправилась в небольшой тур по США.

Лидер легендарной рок-группы кроме работы с группой активно занимался сольной карьерой. Один из его сольников This Side of Paradise в 80-х годах занял 52-е место в Billboard 200. Ткже музыкант продюсировал множество других исполнителей.

Одними из самых популярных хитов The Cars являются Just What I Needed, You Might Think, Drive.