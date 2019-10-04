Неоднозначная MARUV номинирована на премию РФ (Фото)

Еще и года не прошло со скандала вокруг национального отбора на Евровидение-2019, а его победительница уже претендует на звание лучшей артистки России
Украинская певица Maruv, которая активно гастролирует Россией и была участницей украинского проекта "Танцы со звездами 2019", попала в номинацию на звание "Лучшего артиста" по версии российского MTV. Об этом говорится на сайте MTV Россия.
Как известно, свои первые сольные концерты Maruv давала в России.
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В этом году я - номинант MTV EMA. Голосуйте за меня на международном сайте mtvema.com/ru-ru/vote, и надеюсь мы увидимся в Севилье 3 ноября
Несмотря на то, что анонсированные российские концерты вызвали скандал во время Нацотбора на Евровидение, певица Maruv их не отменила, а наоборот - активно рекламирует в своем Instagram.
И хотя артистка была готова отказаться от гастролей в России ради участия в евроконкурсе, получилось все наоборот.