Неоднозначная MARUV номинирована на премию РФ (Фото)

Новости культуры:Певица претендует на звание лучшей артистки России.

Еще и года не прошло со скандала вокруг национального отбора на Евровидение-2019, а его победительница уже претендует на звание лучшей артистки России

Украинская певица Maruv, которая активно гастролирует Россией и была участницей украинского проекта "Танцы со звездами 2019", попала в номинацию на звание "Лучшего артиста" по версии российского MTV. Об этом говорится на сайте MTV Россия.

Как известно, свои первые сольные концерты Maruv давала в России.

Несмотря на то, что анонсированные российские концерты вызвали скандал во время Нацотбора на Евровидение, певица Maruv их не отменила, а наоборот - активно рекламирует в своем Instagram.

И хотя артистка была готова отказаться от гастролей в России ради участия в евроконкурсе, получилось все наоборот.