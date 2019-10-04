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Пианист Фима Чупахин представит свой дебютный альбом в Киеве (Видео)

Пианист Фима Чупахин представит свой дебютный альбом в Киеве (Видео)
13:54 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Instagram

Новости культуры:14 октября известный украинский джазовый пианист и медиа-композитор Фима Чупахин презентует дебютный альбом "Water" в Киеве.

Пластинка "Water" официально выйдет на всех стримингових платформах уже 8 октября. Она была записана в Нью-Йорке весной этого года с мощным составом талантливых молодых музыкантов, которые являются одними из самых ярких представителей современной джазовой сцены - Jonathan Barber (барабаны) Josh Evans (труба), Vuyo Sotashe (вокал), James Robbins (бас), Yoav Eshed (гитара) и Сергей Аванесов (саксофон).

Известный американский журналист Ted Panken (JazzTimes, Down Beat) охарактеризовал этот альбом так: "Проницательная, мелодичная работа, в которой Чупахин направляет музыкантов четкой композиционной рукой, наделяя музыку своей гармоничной идентичностью, однако отдавая Нью-Йоркским коллегам достаточно пространства для маневра. Его фортепианные соло тонкие, мастерские, убедительные, никогда не грубые и не агрессивные".

Напомним, что Фима Чупахин является сооснователем и участником джазового коллектива Acoustic Quartet. Он сотрудничал с Сергеем Бабкиным, Джамалой, SunSay и другими, а также написал музыку к фильму "Дике поле" по роману Сергея Жадана "Ворошиловград". В 2018 году пианист вместе с Сергеем Жаданом основали проект Zhadan&Fima, который недавно выпустил мини-альбом.

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В концерте 14 октября примет участие музыкальный партнер и близкий друг Фимы - известный трубач Дмитрий Бондарев. Презентация альбома "Water" состоится в составе квинтета.

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Киев, Видео, Дебютный альбом, Сергей Жадан, Ворошиловград, 14 октября, Сергей Бабкин, Фима Чупахин, Water, Zhadan&amp;Fima.
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