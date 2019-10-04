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Сеть обвинила Pianoбой и Алину Паш в краже идеи песни (Видео)

Сеть обвинила Pianoбой и Алину Паш в краже идеи песни (Видео)
20:18 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Юзеры считают, что Шуров скопировал идею клипа американцев.

Вокруг солиста Pianoбой Дмитрия Шурова и хип-хоп-исполнительницы Алины Паш назревает скандал. А точнее - вокруг их совместной песни "Перша леді" и клипа.

Музыканты выпустили дуэтный трек более трех недель назад, а юзеры до сих пор продолжают его обсуждать.

Бдительные пользователи сети заметили, что "Перша леді" повторяет мелодию хита Girls Like You американской группы Maroon 5 и рэперши Cardi B. 

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Видео Адама Левина тоже базируется на том, чтобы показать, что женщины могут быть очень разными, но каждая из них по-своему прекрасна.

Пока ни Дмитрий Шуров, ни Алина Паш обвинения юзеров не прокомментировали. Но сделать выводы можно, посмотрев оба клипа.

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Все по теме:

Музыка, Плагиат, Знаменитости, Песни, Клипы, Pianoboy, Alina Pash, Перша леді.
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