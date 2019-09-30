Скачать
Понедельник, 30.09.2019
Выборы в Австрии: Зеленский поздравил Курца с победой
Выборы в Австрии: Зеленский поздравил Курца с победой
Гончарук обозначил сроки обнародования плана деятельности Кабмина
Гончарук обозначил сроки обнародования плана деятельности Кабмина
Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
#PledgeForPlanet: новая инициатива по борьбе с изменением климата
#PledgeForPlanet: новая инициатива по борьбе с изменением климата

Группу KAZKA заподозрили в плагиате новой песни (Видео)

Группу KAZKA заподозрили в плагиате новой песни (Видео)
14:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Однако после успеха композиции ее сравнили с песней Reborn, которую записал исполнитель YOYA.

Одна из самых популярных украинских групп снова оказалась в центре скандала. Новая композиция коллектива KAZKA под названием "Пісня Сміливих Дівчат" напомнила их поклонникам трек корейской поп-группы.

После выпуска песни "Плакала", которая попала в Топ-10 Украинская песня "Плакала" группы KAZKA попала в Топ-10 мирового чарта самых популярных хитов международного чарта Shazam, группа KAZKA приобрела еще большую популярность.

Теперь под сомнение оригинальности попал еще один их хит "Пісня Сміливих Дівчат", который они выпустили в июне 2019 года. Внимательные слушатели заметили чрезмерное сходство их мелодии с музыкой из трека PIRI, который выпустила известная корейская поп-группа Dreamcatcher. Стоит отметить, что корейские музыканты представили клип в феврале 2019 года.

Смотреть клип на хит "Пісня Сміливих Дівчат" группы KAZKA: видео 

Смотреть клип на песню PIRI группы Dreamcatcher: видео 

Канье Уэст презентовал свой новый альбом "Jesus is King"

Напомним, что недавно "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" презентовала свой новый альбом под названием "Мільярди", который стал более известен саундтреком "Колискова" к новому фильму "Запрещенный", в котором ведется история жизни украинского поэта и борца за независимость Украины в ХХ веке - Василия Стуса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Певица, Знаменитость, Плакала, Пісня Сміливих Дівчат, Популярная украинская группа, Reborn.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Просто огромный: самый большой мотоцикл Leonhardt Gunbus 410 (Фото)
02 Кличко лично проверил ремонтные работы на Борщаговском путепроводе (Фото)
03 Веские причины оставить сливочное масло в повседневном питании (Фото)
04 Главный раввин Киева раскритиковал Зеленского (Видео)
05 Гороскоп на завтра, 30 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Последние теплые деньки: прогноз погоды на конец сентября
Последние теплые деньки: прогноз погоды на конец сентября
Гончарук - о МВФ: Будет подписана новая программа (Видео)
Гончарук - о МВФ: Будет подписана новая программа
С прицелом на восток и юг: в регионах создадут офисы евроинтеграции
С прицелом на восток и юг: в регионах создадут офисы евроинтеграции
День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: история и традиции
День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: история и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь