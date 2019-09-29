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Группа "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" представила новый альбом "Мільярди" (Видео)

Группа "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" представила новый альбом "Мільярди" (Видео)
18:16 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:На днях украинская рок-группа порадовала своих фанов новой музыкой.

Популярные в Украине романтики завоевали внимание отечественных слушателей искренностью, а также умением откровенно говорить о своих чувствах.

Недавно "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" презентовала свой новый альбом под названием "Мільярди", который стал более известен саундтреком "Колискова" к новому фильму "Запрещенный", в котором ведется история жизни украинского поэта и борца за независимость Украины в ХХ веке - Василия Стуса

"Мы создавали "Мільярди" с чрезвычайным настроением и вдохновением. В нем присутствуют как романтика и лирика, так и сопереживания с чувством благодарности. А главной эмоцией пластинки есть любовь к людям, к нашей Родине, к своим близким", - рассказывает лидер рок-группы Сергей Танчинец.

Также, особым вниманием среди почитателей "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" пользуется клип на песню "Зорі запалали", который снимался на берегу Атлантического моря в Португалии.

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В данное время группа организовывает свой годичный тур по Украине, так что любителям их музыки не придется скучать.

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Все по теме:

Клип, Новый альбом, Видео, Василий Стус, Без обмежень, Мільярди.
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