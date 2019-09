Metallica отменила октябрьский тур по Австралии и Новой Зеландии: причина

Американская рок-группа Metallica откладывает свой предстоящий тур по Австралии и Новой Зеландии до тех пор, пока ее ведущий вокалист снова не станет здоровым.

Об этом сообщается в микроблоге рок-бэнда в Twitter.

"Как многие из вас, вероятно, знают, наш брат Джеймс много лет борется с зависимостью. Теперь ему, к сожалению, пришлось повторно начать программу лечения, чтобы поработать над своим выздоровлением", - пишет группа в обращении к фанатам.

As most of you probably know, our brother James has been struggling with addiction on and off for many years. He has now, unfortunately, had to re-enter a treatment program to work on his recovery again.

Тур Metallica должен был начаться в Перте, Австралия, 17 октября и закончиться 2 ноября в Окленде, Новая Зеландия. Барабанщик Ларс Ульрих, гитарист Кирк Хамметт и басист Роберт Трухильо заявили, что группа намерена отправиться в запланированные места гастролей, как только позволит здоровье и расписание.

"Мы глубоко расстроены тем, что обидели многих из вас, особенно наших самых преданных поклонников, которые путешествуют на большие расстояния, чтобы посмотреть наши шоу. Мы ценим ваше понимание и поддержку Джеймса и благодарим за то, что вы являетесь частью нашей семьи Metallica", - подчеркнули музыканты рок-группы.

Once again, we are devastated that we have inconvenienced so many of you, especially our most loyal fans who travel great distances to experience our shows. We appreciate your understanding and support for James & thank you for being a part of our Metallica family.

