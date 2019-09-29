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Metallica отменила октябрьский тур по Австралии и Новой Зеландии: причина

Metallica отменила октябрьский тур по Австралии и Новой Зеландии: причина
08:35 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости культуры:Участники группы заверили, что группа отправиться в запланированные места гастролей, как только это будет возможно.

Американская рок-группа Metallica откладывает свой предстоящий тур по Австралии и Новой Зеландии до тех пор, пока ее ведущий вокалист снова не станет здоровым.

Об этом сообщается в микроблоге рок-бэнда в Twitter.

"Как многие из вас, вероятно, знают, наш брат Джеймс много лет борется с зависимостью. Теперь ему, к сожалению, пришлось повторно начать программу лечения, чтобы поработать над своим выздоровлением", - пишет группа в обращении к фанатам.

Тур Metallica должен был начаться в Перте, Австралия, 17 октября и закончиться 2 ноября в Окленде, Новая Зеландия. Барабанщик Ларс Ульрих, гитарист Кирк Хамметт и басист Роберт Трухильо заявили, что группа намерена отправиться в запланированные места гастролей, как только позволит здоровье и расписание.

"Мы глубоко расстроены тем, что обидели многих из вас, особенно наших самых преданных поклонников, которые путешествуют на большие расстояния, чтобы посмотреть наши шоу. Мы ценим ваше понимание и поддержку Джеймса и благодарим за то, что вы являетесь частью нашей семьи Metallica", - подчеркнули музыканты рок-группы.

Деньги за все билеты, купленные на концерты в Австралии и Новой Зеландии, включая Enhanced Experiences и Black Tickets, будут полностью компенсированы.

Metallica названа самой успешно гастролирующей группой в мире

Борьба Хетфилда с алкоголем и наркоманией была подробно описана в документальном фильме 2004 года "Some Kind of Monster". Он прошел реабилитацию в 2001 году и с тех пор выразил желание оставаться трезвым.

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Алкоголизм, Музыка, Гастроли, Metallica, Тур.
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