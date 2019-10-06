В Тбилиси похоронили композитора Гия Канчели

Новости культуры:В Тбилиси простились с композитором Гией Канчели.

Грузинский композитор Гия Канчели, скончавшийся 2 октября в возрасте 84 лет, в субботу был похоронен в Тбилиси на территории Дидубийского пантеона писателей и общественных деятелей Грузии.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", проститься с композитором в грузинский государственный академический театр имени Шота Руставели, где проходила гражданская панихида, пришли тысячи людей, включая членов правительства Грузии и известных общественных деятелей.

Среди пришедших проститься с композитором был и актер Вахтанг Кикабидзе, сыгравший главные роли в фильмах "Мимино" и "Не горюй", музыку к которым написал Канчели.

Гроб с телом покойного выносили из театра под аплодисменты.

Композитор прославился не только операми и симфоническими произведениями, но и музыкой для театральных спектаклей и кинофильмов, среди которых "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй".

В одном из интервью Канчели заявил, что "Не горюй!" - девиз его жизни.

Гия Канчели родился в 1935 году в Тбилиси, там же окончил консерваторию. С 1967 по 1986 год он написал семь симфоний, за Четвертую симфонию в 1976 году композитор получил Государственную премию СССР. С 1991 года он жил в Германии и Голландии.