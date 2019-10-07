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Тоня Матвиенко поделилась особыми чувствами в лирик-версии песни "Не відповідай" (Видео)

Тоня Матвиенко поделилась особыми чувствами в лирик-версии песни "Не відповідай" (Видео)
21:41 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Песню для Тони написал ее муж Арсен Мирзоян.

Украинская певица Тоня Матвиенко, после премьеры клипа на песню "Доберман", которую она посвятила своему мужу, презентовала лирик-видео на новую композицию-воспоминание "Не відповідай" о зарождении симпатии между ней и Арсеном Мирзояном.

Как сообщается на странице исполнительницы в Facebook, в 2012 году Арсен написал для Тони песню, а она хранила ее как нечто очень личное и интимное.

Сейчас она уже готова поделиться сокровенным со своими слушателями.

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"Не відповідай" - это третья работа авторства Арсена Мирзояна в репертуаре Тони Матвиенко. В 2019 певица представила лирические треки "Дитячий сміх" и "Не двоє".

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Клип, Песня, Версия, Певица, Украинская певица, Тоня Матвиенко, Не відповідай.
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