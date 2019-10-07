Тоня Матвиенко поделилась особыми чувствами в лирик-версии песни "Не відповідай" (Видео)

Новости культуры:Песню для Тони написал ее муж Арсен Мирзоян.

Украинская певица Тоня Матвиенко, после премьеры клипа на песню "Доберман", которую она посвятила своему мужу, презентовала лирик-видео на новую композицию-воспоминание "Не відповідай" о зарождении симпатии между ней и Арсеном Мирзояном.

Как сообщается на странице исполнительницы в Facebook, в 2012 году Арсен написал для Тони песню, а она хранила ее как нечто очень личное и интимное.

Сейчас она уже готова поделиться сокровенным со своими слушателями.

"Не відповідай" - это третья работа авторства Арсена Мирзояна в репертуаре Тони Матвиенко. В 2019 певица представила лирические треки "Дитячий сміх" и "Не двоє".