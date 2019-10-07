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Юрий Бардаш поделился лайф-выступлением своего проекта YOURA в Киеве (Видео)

Юрий Бардаш поделился лайф-выступлением своего проекта YOURA в Киеве (Видео)
18:12 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В ролике он исполнил трек "Злой" из дебютного альбома PREDICTOR.

Юрий Бардаш впервые поделился живым выступлением своего сольного проекта YOURA.

На своем YouTube-канале музыкант опубликовал лайв-видео с выступления на Brave! Factory Festival. В ролике он исполнил трек "Злой" из дебютного альбома PREDICTOR.

7 декабря на киностудии им. Довженко Юрий Бардаш соберет всех своих смелых единомышленников и исключительных поклонников на большой Рейв. Это будет его первое масштабное выступление в Киеве в рамках своего сольного проекта YOURA.

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Напомним, что песня "Перевал" стала саундтреком к фильму "Захар Беркут", премьера которого запланирована на 10 октября 2019 года.

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Все по теме:

Музыка, Клип, Новинка, Украинский певец, Злой, Юрий Бардаш, YOURA, PREDICTOR.
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