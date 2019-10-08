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Дима Коляденко играет в гольф в новом клипе на песню "ТУМБАЛА Є" (Видео)

Дима Коляденко играет в гольф в новом клипе на песню "ТУМБАЛА Є" (Видео)
11:56 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Украинский певец и шоумен Дима Коляденко презентовал видеоработу на представленную ранее украиноязычную композицию "ТУМБАЛА Є".

Режиссером видео, как и многих других клипов исполнителя, стала клипмейкер Елена Винярская. Автор песни - Андрей Француз.

Для съемки артист выбрал локацию столичного загородного спортивного гольф-клуба.

В ролике Дима Коляденко играет в гольф, ездит на гольф-каре, поет и танцует. В клипе не обошлось без юмора: поющие мячи для гольфа, танцующая корова и летящий молот. Все эти элементы создавались при помощи компьютерной графики.

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Отметим, что "ТУМБАЛА Є" это уже третий украиноязычный сингл артиста. Ранее вышли зажигательная композиция "Гасимся" и романтичная "Ти моя половина".

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Все по теме:

Клип, Видео, Дима Коляденко, Украинский артист, ТУМБАЛА Є, Елена Винярская.
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Дима Коляденко играет в гольф в новом клипе на песню &quot;ТУМБАЛА Є&quot; (Видео)
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