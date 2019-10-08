Дима Коляденко играет в гольф в новом клипе на песню "ТУМБАЛА Є" (Видео)

Новости культуры:Украинский певец и шоумен Дима Коляденко презентовал видеоработу на представленную ранее украиноязычную композицию "ТУМБАЛА Є".

Режиссером видео, как и многих других клипов исполнителя, стала клипмейкер Елена Винярская. Автор песни - Андрей Француз.

Для съемки артист выбрал локацию столичного загородного спортивного гольф-клуба.

В ролике Дима Коляденко играет в гольф, ездит на гольф-каре, поет и танцует. В клипе не обошлось без юмора: поющие мячи для гольфа, танцующая корова и летящий молот. Все эти элементы создавались при помощи компьютерной графики.

Отметим, что "ТУМБАЛА Є" это уже третий украиноязычный сингл артиста. Ранее вышли зажигательная композиция "Гасимся" и романтичная "Ти моя половина".