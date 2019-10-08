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Детское Евровидение 2019: конкурсная песня участницы от Украины (Видео)

Детское Евровидение 2019: конкурсная песня участницы от Украины (Видео)
19:07 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:В 2019 году принимающей страной детского Евровидения, финал которого пройдет 24 ноября, станет Польша.

Представлен музыкальный видеоклип на официальную конкурсную песню The spirit of music представительницы Украины на детском песенном конкурсе Евровидение-2019 Софии Иванько.

Как сообщает UA: Суспільне мовлення, после победы тринадцатилетней Софии Иванько в национальном отборе на детское Евровидение-2019, песня по рекомендациям оргкомитета национального отбора была доработана.

Над созданием видео работал украинский кино- и телережиссер, клипмейкер Дмитрий Авдеев. Съемки проходили в центре Киева и на Подоле у речного вокзала.

"Очень символично в нашей работе то, что София идет шаг за шагом только вперед и вверх. К своей мечте стать артисткой и представить нашу страну на детском Евровидении. И все, кто рядом, помогают и поддерживают ее", - комментирует режиссер.

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Кроме самой Иванько, в ролике снялся украинский ведущий Тимур Мирошниченко. Также эпизодическая роль досталась и представительнице Украины на детском Евровидении-2018 Дарине Красновецкой, которая в прошлом году заняла четвертое место на международном песенном конкурсе.

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Все по теме:

Детское Евровидение, Клип, Евровидение, Украинская певица, Евровидение 2019, София Иванько.
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