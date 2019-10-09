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Особый спектр эмоций: KHAYAT представил новый клип (Видео)

Особый спектр эмоций: KHAYAT представил новый клип (Видео)
18:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Популярный украинский певец KHAYAT (Андрей Хаят) поразил поклонников особым клипом к песне Osoka.

Артист решил показать безответную любовь, добавив к видео фольклорные мотивы.

Известно, что новый клип KHAYAT создал в тандеме с представителями компании Masterskaya. Видео появилось на ютуб-канале артиста 9 октября и сразу же привлекло внимание отечественных меломанов. Все потому, что трек Osoka стал особенным в творчестве KHAYAT, о чем артист откровенно заявил перед премьерой ролика.

"Песня Osoka для меня является своего рода очищением от всего, что со мной происходило до этого и началом нового этапа в музыкальной жизни. Симбиоз образов, слияние музыки и визуальной составляющей – все собралось в моей голове, словно пазл, как только были готовы первые слои аранжировки. Было решено снять видеоработу именно на эту песню, потому что в ней я воплотил тот особый спектр эмоций, который захотелось выразить не только музыкой, но и визуально", – рассказал KHAYAT.

Авторы клипа показали неразделенную любовь, добавив фольклорные метафоры. По сюжету, девушка выбирает не главного героя, а другого парня, поэтому превращается в осоку – траву, которая издавна была символом неверности.

KHAYAT презентовал свой первый дебютный альбом "KHMIL’"

Интересно, что KHAYAT выступил не только автором слов и музыки песни Osoka. Артист, который является дипломированным дизайнером, самостоятельно подобрал все образы, представленные в клипе.

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Музыка, Клип, Певец, KHAYAT.
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